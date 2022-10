Fem van Empel wint Wereldbeker Fayetteville na duel met Brand en Worst

Fem van Empel heeft haar tweede overwinning op rij geboekt in de Wereldbeker veldrijden. Na haar zege in Waterloo, was de talentvolle renster van Pauwels Sauzen-Bingoal ook de beste in Fayetteville. In de laatste cross van het Amerikaanse tweeluik werd Lucinda Brand tweede en Annemarie Worst derde.

De kopstart was voor Hélène Clauzel, maar zij kreeg een heel peloton mee in haar kielzog. Alle Nederlandse favorieten zaten goed mee van voren op het snelle parcours in het zonnige Fayetteville. In de lastige zone nam Denise Betsema gelijk te kop, waarna er al wat verschillen ontstonden.

Ze reed weg met Inge van der Heijden en werd gevolgd door Lucinda Brand, Fem van Empel, Annemarie Worst en Clauzel. Vooraan ontbrak Ceylin del Carmen Alvarado, die in de eerste ronde wat rommelde met haar materiaal en zo tijd verloor. Aan het einde van de tweede ronde kwam ze echter terug vooraan.

Een kopgroep van zeven ging daardoor de derde ronde (van de zeven) in, waarin Clauzel de enige niet-Nederlandse was. Brand besloot even na halfweg koers het tempo flink te verhogen. Alleen Van Empel kon haar volgen, al bleven de verschillen klein. Zo kon Betsema de aansluiting vinden.

Van Empel en Brand zijn de sterksten

Pech sloeg de Texelse echter terug. Haar ketting sprong eraf en daardoor zakte ze terug naar de vijfde plaats, nog achter Worst en Van der Heijden. Elke keer wisten Van Empel en Brand weg te rijden, maar rond start-finish kwamen de drie achtervolgers weer terug. We kregen daardoor in de slotronde een strijd om vijf voor de overwinning.

Van Empel kon met haar handelsmerk, de sprong over de balkjes, het verschil niet maken. Op de lange strook heuvelop die daarna volgde trok Brand vervolgens stevig door. De enige rensters die haar konden volgen, waren Van Empel en een sterke Worst.

Met z’n drieën draaiden ze op de laatste rechte lijn op. Brand begon van kop aan de sprint, maar was niet opgewassen tegen de snelle benen van Van Empel. Zij kwam uit het derde wiel en won overtuigend de spurt. Brand werd tweede en Worst derde.

Wereldbeker Fayetteville 2022, vrouwen

1. Fem van Empel in 50m05s

2. Lucinda Brand op 1s

3. Annemarie Worst op 2s

4. Denise Betsema op 14s

5. Inge van der Heijden op 25s

6. Ceylin del Carmen Alvarado op 51s

7. Hélène Clauzel op 1m07s

8. Austin Killips op 1m25s

9. Manon Bakker op 2m01s

10. Anna Megale op 2m20s

