Twee op een rij voor Roglic in Tirreno-Adriatico: “Kelderman deed het perfect”

Primoz Roglic heeft voor de tweede keer op rij gewonnen in Tirreno-Adriatico. De Sloveen van Jumbo-Visma nam dankzij zijn zege in rit vijf ook de leiding over in het algemeen klassement. “Het was een zware dag, veel zwaarder dan gisteren.”

“Dit is bizar. Dat ik mijn rentree zou opluisteren met twee ritzeges is echt fantastisch”, begon Roglic op de persconferentie na afloop van zijn zege. “Het was een heel zware dag. De wind was zeer intens. Daardoor was het ook heel koud en in de afdalingen was het af en toe ook gevaarlijk. Volgens mij zijn we ook de enige koers die vandaag gefinisht is”, doelt hij op de afgelaste etappe in Parijs-Nice.

Roglic had het op de slotklim zelf even lastig, zo geeft hij zelf aan. “Ja, het was veel zwaarder dan gisteren. Ik ben nog altijd op de weg terug (na zijn blessure, red.). Op het eind vroeg ik Wilco (Kelderman, red.) of hij alles bij elkaar wilde houden zodat ik opnieuw een kans zou krijgen om te sprinten. Dat deed hij perfect.”

Roglic: “Meer bereikt dan ik van tevoren had gehoopt”

“Ik ben superblij dat ik het heb kunnen afmaken. Ik heb al meer bereikt dan ik van tevoren had gehoopt.” De Sloveen gaat zodoende met een voorsprong van vier seconden, op Lennard Kämna, in het algemeen klassement het weekend in, waar er nog twee ritten wachten in de Italiaanse rittenkoers.

