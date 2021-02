Twee nieuwe koersen op Italiaanse kalender

Meerdere wielerkoersen zijn dit jaar al afgelast vanwege de coronacrisis, maar in Italië staan er dit seizoen twee nieuwe wedstrijden op het programma. In maart is het tijd voor de eendagskoers Per sempre Alfredo, de eerste editie van de Settimana Ciclistica Italiana zal in juli worden verreden.

Per sempre Alfredo is een 1.1-wedstrijd op de UCI-kalender en zal plaatsvinden op zondag 21 maart. De renners koersen in en rond de stad Sesto Fiorentino, in de provincie Firenze. De koers is een eerbetoon aan de legendarische ex-wielrenner en bondscoach Alfredo Martini, die precies honderd jaar geleden het levenslicht zag in Sesto Fiorentino.

De Settimana Ciclistica Italiana (UCI 2.1) zal worden verreden van 14 tot en met 18 juli. Het is nog even wachten op het definitieve parcours. Binnen enkele weken komen de organisatoren met alle details naar buiten.