Eerste profzege Felix Engelhardt in Per Sempre Alfredo

De Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo is gewonnen door Felix Engelhardt. Na een lastige koers van ruim 190 kilometer kwam de Duitser van Jayco AlUla, vorig jaar nog Europees wegkampioen bij de beloften, als eerste over de meet in Sesto Fiorentino. Engelhardt is de opvolger van Marc Hirschi, die vorig jaar wist te winnen.

De eerste koersuren werden gekleurd door zes aanvallers, waaronder de Belg Aaron Van der Beken van Bingoal WB. Hij zat mee in de vlucht samen met Michael Belleri (Biesse-Carera), Marcel Camprubi (Q36.5), Stefano Leali (General Store-Essegibi-F.Lli Curia), Mattia Piccini (Gallina Ecotek Lucchini Colosio), Anthoni Silenzi (Mg.K Vis-Colors for Peace) en Giacomo Garavaglia (Work Service-Vitalcare-Dynatek).

Zij kregen nooit meer dan vier minuten voorsprong van het peloton, dat naarmate de finale naderde steeds meer van het verschil afsnoepte. De finale van Per Sempre Alfredo speelde zich af in en om Sesto Fiorentino, waar drie keer de Collina-klim (3,6 km aan 6,1%) op het programma stond.

Steinhauser en Guerin kleuren voorfinale

Voor Van der Beken ging het niet hard genoeg, maar hij kon niet voorkomen dat op 60 kilometer van de meet een algehele hergroepering volgde. Een compact peloton begon zo aan de drie lokale rondes van 22 kilometer. Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) en Alexis Guerin (Bingoal-WB) reden vervolgens weg.

Met een voorsprong van een kleine 40 seconden begonnen zij aan de slotronde rond Sesto Fiorentino, maar 13 kilometer voor de meet werden zij ingerekend. Dat was vijf kilometer voor de top van de Collina. Die werd door Walter Calzoni van Q36.5 met een minimale voorsprong gerond, maar de Italiaan ging onderuit in de afdaling.

Brandon Rivera was de volgende die ten aanval trok, maar de coureur van INEOS Grenadiers kwam ook ten val. Een elitegroep stormde daardoor op de finish af. Het draaide uit op een sprint, waarin Felix Engelhardt als eerste over de streep kwam. Hij bleef Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) en Anders Foldager (Biesse Carrera) voor.