Twee dopinggevallen in 2022: Astana Qazaqstan moet vrezen voor schorsing

Astana Qazaqstan moet vrezen voor een schorsing van de UCI. In de UCI-reglementen staat dat als twee renners van dezelfde ploeg binnen een tijdsbestek van twaalf maanden positief testen, het team geschorst kan worden voor een periode van tussen de 15 en 45 dagen.

Bij het Kazachse WorldTeam is dat het geval. Tijdens de Ronde van de Algarve in 2022 testte Michele Gazzoli positief op rhinofluimucil, een stofje dat in neussprays wordt gebruikt om neusslijmvlies te bestrijden. Uit de voorlopige schorsing van Miguel Ángel López blijkt dat de UCI de Colombiaan verdenkt van bezit en gebruik van een verboden middel voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022, toen López nog in dienst was bij de Kazachse ploeg.

Er zitten nog de nodige mitsen en maren aan een schorsing voor Astana Qazaqstan. Over López moet eerst nog een definitief besluit worden genomen, waarna Astana in gesprek gaat met de disciplinaire commissie van de UCI.

Translation: “Astana could be suspended from 15 to 45 days without competing if Miguel Ángel López’s doping is confirmed.

It would be the second case of doping in Astana in a period of less than 12 months, since Michele Gazzoli tested positive during the Volta ao Algarve 2022.” https://t.co/zgr5zLZQRc

— Katie (@medicinexthings) July 25, 2023