Caja Rural-Seguros RGA ontloopt schorsing na dopinggevallen donderdag 27 februari 2020 om 10:37

Caja Rural-Seguros RGA wordt door de disciplinaire commissie van de UCI niet collectief geschorst. Een schorsing van 15 tot 45 dagen hing de Spaanse ploeg boven het hoofd na twee dopinggevallen die de laatste jaren aan het licht waren gekomen.

De Portugees Domingos Gonçalves werd voorlopig geschorst vanwege schommelingen in zijn bloedpaspoort in de periode 2016-2018. Eerder al werden bij Jaime Roson afwijkingen geconstateerd in zijn biologische paspoort. Voor deze afwijking moeten we terug naar januari 2017, toen Roson nog uitkwam voor Caja Rural-Seguros RGA.

Omdat het ging om twee dopinggevallen binnen een periode van twaalf maanden, besloot de UCI haar disciplinaire commissie aan het werk te zetten. Die heeft besloten om, na meerdere verklaringen en analyses, geen straf uit te delen. Niet alle veronderstellingen waarvoor een team kan worden gesanctioneerd, zijn volgens de commissie gegeven.