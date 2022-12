Twee Belgische vrouwenteams maken nog kans op laatste WorldTour-ticket

Aanstaande maandag maakt de UCI bekend welke vrouwenploeg het laatste WorldTour-ticket krijgt. Nog in de strijd: de Belgische ploegen Fenix-Deceuninck en AG Insurance-NXTG, maar ook het Duitse Ceratizit-WNT.

In principe ligt Fenix-Deceuninck op pole-position om een WorldTour-ploeg te worden in 2023. De vrouwelijke tegenhanger van Alpecin-Deceuninck scoorde in 2022 heel wat meer punten dan AG Insurance-NXTG en Ceratizit-WNT. “Als we dit jaar naast de licentie grijpen, is dat geen drama. We zullen meestal wel een wildcard krijgen voor de topkoersen”, gaf Natascha Knaven, ploegbaas van AG Insurance-NXTG, aan bij Sporza.

“We hebben met AG Insurance-NXTG een huis gebouwd en nu is het tijd om het dak erop te leggen. Maar ik ga er niet van uit dat we de licentie krijgen. We voldoen nochtans aan alle eisen en hebben een set-up die elk WorldTour-team zou moeten hebben. We hebben namelijk een team bij de junioren, de beloften en de elite”, aldus Knaven.

