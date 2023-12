donderdag 28 december 2023 om 20:27

Turbo Cross met influencers zorgt voor streamingsproblemen Sporza, Sven Vanthourenhout is winnaar

Sven Vanthourenhout heeft donderdagavond in Diegem een vermakelijke eerste editie van de Turbo Cross gewonnen. De Belgische bondscoach, tevens oud-veldrijder, was over twee rondjes de snelste. Hij versloeg oud-crosser Angelo De Clercq en voormalig voetballer Jelle Van Damme. Organisator Average Rob en Bas Tietema reden in de achtergrond mee.

De Turbo Cross werd in het leven geroepen door YouTuber Average Rob, die op een ludieke manier mee wilde doen aan de avondcross in Diegem. Er bleek ruimte tussen de vrouwen- en de mannencross, vanwege de uitzending van tv-programma Thuis, waarin Rob twee rondjes met influencers mocht fietsen. Onder meer Bas Tietema, Acid, Arno The Kid, Sven Vanthourenhout, Richard Groenendaal en Jelle Van Damme waren van de partij.

Het was al snel duidelijk dat Vanthourenhout de beste was op het technische parcours in Diegem. Hij maakte de koers nog wel spannend in de finale, waarna hij De Clercq achter zich hield. Triatleet Seppe Odeyn moest vooraan afhaken na een lekke band, terwijl Van Damme in de sprint uit zijn pedaal schoot en een podiumplaats verloor.

De wedstrijd van de Turbo Cross werd niet live uitgezonden op televisie. Sporza (en VRT Max) verzorgde wel een livestream op de website, maar die bleek niet bestand tegen het grote aantal kijkers. Op sociale media klagen meerdere mensen over een haperende of niet werkende stream. Online zijn wel meerdere filmpjes te zien van het spektakel.