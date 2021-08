Trentin derde: “Jakobsen is moeilijk te verslaan momenteel”

Matteo Trentin probeerde in de Vuelta-rit naar Santa Cruz de Bezana een pure massasprint te ontlopen, maar dat lukte hem en zijn ploeg UAE Emirates niet. De Italiaan moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. “Fabio Jakobsen is moeilijk te verslaan momenteel”, reageert Trentin.

Op een van de klimmetjes in de zestiende etappe trok UAE Emirates flink door. Het zorgde ervoor dat Fabio Jakobsen moest lossen. “Het was een heel snelle etappe, zoals altijd”, vertelt Trentin. “De ploeg heeft goed werk geleverd en we waren in staat om het peloton in stukken te rijden. We wilden wat druk zetten, maar het was nog erg lang rijden tot de finish.”

Deceuninck-Quick-Step wist Jakobsen namelijk terug te brengen, waarna het in de bochtige finale in Santa Cruz de Bezana uitdraaide op een massasprint. “Mijn positionering was goed voor die spurt, maar Jakobsen is heel goed in vorm en moeilijk te verslaan”, aldus de Italiaan. “Nu focussen we ons weer op de bergetappes, waar we opnieuw voor een ritzege gaan.”