Trekt de Wereldbeker veldrijden volgend seizoen naar Spanje?

De UCI publiceerde gisteren de wereldbekerkalender voor het veldritseizoen 2021-2022. De Wereldbeker bestaat volgend seizoen uit zestien manches en veertien data zijn al ingevuld. Als het aan de organisatie van de veldrit van Elorrio ligt, trekken de veldrijders ook naar Spanje.

De cross in Elorrio, een plaatsje in het Baskenland, hoopt volgend jaar deel uit te maken van de Wereldbeker veldrijden. Dat heeft de organisatie laten weten aan Ciclo21. Volgens de Spaanse wielersite worden er nog altijd gesprekken gevoerd met de lokale autoriteiten en (potentiële) sponsoren.

De organisatie hoopt zo op tijd het budget rond te krijgen. De laatste keer dat de Wereldbeker neerstreek in Spanje was in het seizoen 2011-2012. Toen organiseerde Igorre voor het laatst een wereldbekermanche. Kevin Pauwels won dat seizoen de cross in het Baskenland, voor Sven Nys en Tom Meeusen.

Igorre

Igorre was jarenlang een van de terugkerende crossen op de Wereldbekerkalender. De renners kregen in het kleine plaatsje vaak een ouderwetse ploetercross voorgeschoteld. Spanje organiseerde tot nu toe elf keer een wereldbekerwedstrijd, maar wellicht staat er volgend seizoen weer een Spaanse wereldbeker op het programma.