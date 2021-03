Trek-Segafredo zonder Pedersen in Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Mads Pedersen zal woensdag niet meedoen aan de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De sterke en snelle Deen maakt namelijk geen deel uit van de selectie van zijn ploeg Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie rekent dit keer op Matteo Moschetti en Edward Theuns.

Pedersen is dit voorjaar uitstekend op dreef met een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne en een tweede plek in de Bredene Koksijde Classic. De oud-wereldkampioen zal woensdag echter niet deelnemen aan de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De Deen richt zich dit voorjaar nog op de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het is nu aan Moschetti en Theuns om woensdag naar een goede uitslag te sprinten, als we tenminste een sprint krijgen tussen de snelste mannen in het peloton. Moschetti won zondag nog de eerste editie van Per sempre Alfredo en is met zijn sprintersbenen een gevaarlijk klant. Ook Teuns beschikt over de nodige sprintvezels, zeker na een lastige koers.

Trek-Segafredo rekent in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne ook op Koen de Kort, Jakob Egholm, Ryan Mullen, Kiel Reijnen en de eveneens niet trage Emīls Liepiņš.

Selectie Trek-Segafredo voor Oxyclean Classic Brugge-De Panne (24 maart)

Jakob Egholm

Koen de Kort

Emīls Liepiņš

Matteo Moschetto

Ryan Mullen

Kiel Reijnen

Edward Theuns