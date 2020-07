‘Trek-Segafredo wil Simon Yates, broer Adam kan naar Team Ineos’ zondag 5 juli 2020 om 09:01

De gebroeders Adam en Simon Yates koersen al sinds het begin van hun carrière voor Mitchelton-Scott, maar volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Daniel Friebe beginnen de broers wellicht aan een nieuw avontuur.

In The Cycling Podcast bespreekt Friebe de toekomst van de Britse klimmers. Simon zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Trek-Segafredo, terwijl Adam een contract kan tekenen bij Team Ineos. De interesse van de Britse miljoenenformatie is opvallend, aangezien de ploeg in 2014 al een poging deed om de broers binnen te halen.

De WorldTour-ploeg van Dave Brailsford viste toen achter het net. Het is de vraag of Adam bereid is om voor Team Ineos te koersen, aangezien hij dan de concurrentiestrijd moet aangaan met renners als Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome (als de Brit niet vertrekt) en opkomende talenten als Pavel Sivakov en Iván Sosa.

De ploegleiding van Trek-Segafredo rekent nu op drie kopmannen voor het klassement: Vincenzo Nibali, Richie Porte en Bauke Mollema. Simon Yates won twee jaar geleden echter al de Vuelta a España en leek in 2018 ook op weg naar de Giro-zege, maar kende in de Italiaanse ronde een ineenstorting in de etappe naar Bardonecchia.

Mitchelton-Scott

Zeker is dat het rommelt binnen Mitchelton-Scott, de huidige werkgever van de gebroeders Yates. De Australische formatie leek te worden overgenomen door de Spaanse stichting Manuela Fundación, maar de deal ging uiteindelijk toch niet door. Mitchelton-Scott kampt met financiële problemen en besloot flink te korten op de salarissen, maar de ploeg zal de renners vanaf augustus weer volledig betalen.