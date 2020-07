Manuela Fundación kijkt naar andere teams na definitieve breuk met Mitchelton-Scott donderdag 2 juli 2020 om 11:46

Manuela Fundación lijkt nog niet klaar te zijn in de wielersport. Na de definitieve breuk met Mitchelton-Scott laat de Spaanse stichting aan AS weten dat het kijkt naar een mogelijke overname van een ander team: “We weten dat sommige sponsors er bij andere ploegen mee stoppen en gaan daar naar kijken.”

Voorwaarde is wel dat eigenaar Francisco Huertas er nog zin in moet hebben. “Na alles wat er is gebeurd, kan het zijn dat Huertas moe is geworden van het wielrennen en daarom besluit om in andere sporten te investeren. We gaan zien hoe het seizoen vordert.”

Mitchelton-Scott

De breuk met Mitchelton-Scott lijkt dus, zeker na het ontslag van Shayne Bannan in het management van Mitchelton-Scott, definitief te zijn. Volgens de Spaanse krant heeft Manuela Fundación afgezien van een rechtszaak tegen het team, maar twijfelt de stichting nog over een rechtszaak tegen Bannan. Bannan zou de overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundación wereldkundig hebben gemaakt, terwijl het nog niet rond was met GreenEDGE-eigenaar Gerry Ryan.

De definitieve sluiting van de zaak is voor Manuela Fundación moeilijk te verkroppen, maar is voor nu de beste keuze. “Het hebben van niets is moeilijk”, zo sluiten ze af. “Maar er zijn andere teams die te koop zijn en we zullen de waarde voor later waarderen. Het goede aan de optie van Mitchelton-Scott was dat we de ploeg direct konden overnemen.”

Lees ook: Al het nieuws over ‘Manuela Fundación’ van de laatste weken