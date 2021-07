Trek-Segafredo verschalkt SD Worx in ploegentijdrit Giro d’Italia Donne

De openingsrit in de Giro d’Italia Donne 2021 is gewonnen door Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie was de snelste een ploegentijdrit over 27,6 kilometer. SD Worx strandde op acht seconden, Alé BTC Ljubljana werd derde op veertig seconden. Ruth Winder draagt de eerste roze trui, Ellen van Dijk staat tweede.

De ploegentijdrit ging in een rechte lijn van Fossano naar Cuneo, dat ten zuidwesten van de startplaats ligt. Vlak was de chrono tegen de klok allerminst, want het grootste deel van de route liep vals plat omhoog. Omdat er weinig bochten in het parcours zaten, was het een ideale kans voor ploegen met sterke tijdrijders om het verschil te maken.

Dat gebeurde ook, want de verschillen waren aanzienlijk. Trek-Segafredo had de richttijd voor SD Worx neergezet, dat als laatste van start ging. De Nederlandse formatie – met onder meer Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Demi Vollering in de gelederen – kwam dichtbij, maar moest uiteindelijk toch lichtjes terrein toegeven.

De twee ploegen sloegen wel meteen een gat met de concurrentie. Canyon//SRAM gaf 45 seconden toe, Movistar (dat hier start zonder meervoudig winnares Annemiek van Vleuten) 54 tellen en Jumbo-Visma moest als zesde zelfs een minuut en vijftien seconden toegeven. Zaterdag wacht het vrouwenpeloton meteen een bergetappe met aankomst op de bekende Prato Nevoso.