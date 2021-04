Trek-Segafredo neemt Ruth Winder mee naar Festival Elsy Jacobs

Vrijdag gaat in Luxemburg de rittenkoers Festival Elsy Jacobs van start, met onder meer Trek-Segafredo aan het vertrek. De Amerikaanse formatie schuift onder meer Ruth Winder naar voren, die afgelopen zondag nog moest passen voor Luik-Bastenaken-Luik.

De Amerikaans kampioene had contact met iemand van buiten de ploegbubbel die positief was op het coronavirus. De 27-jarige Winder heeft vervolgens drie coronatests laten uitvoeren en die bleken allemaal negatief, maar ze moest volgens de richtlijnen van de Belgische overheid alsnog in isolatie en kon dus niet meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik.

Een kleine week na La Doyenne zal Winder wel te zien zijn in Festival Elsy Jacobs. De Amerikaanse won eerder deze maand de Brabantse Pijl en maakte ook een sterke indruk in de Waalse Pijl. In die laatste koers reed ze lange tijd in de aanval en wist ze alsnog als zevende boven te komen op de Muur van Hoei.

De andere rensters binnen de selectie luisteren naar de namen Amalie Dideriksen, Lauretta Hanson, Tayler Wiles, Elynor Bäckstedt en de jonge Nederlandse Shirin van Anrooij. Festival Elsy Jacobs (UCI 2.Pro) begint vrijdag met een proloog van 2,2 kilometer, gevolgd door twee heuvelachtige etappes.

Selectie Trek-Segafredo voor Festival Elsy Jacobs (30 april-2 mei)

Shirin van Anrooij

Elynor Bäckstedt

Amalie Dideriksen

Lauretta Hanson

Tayler Wiles

Ruth Winder