Jumbo-Visma rekent op Markus en Swinkels in Festival Elsy Jacobs

Vrijdag gaat in Luxemburg de rittenkoers Festival Elsy Jacobs van start, met onder meer Jumbo-Visma aan het vertrek. De Nederlandse ploeg wil een rol van betekenis spelen in het eindklassement en schuift daarvoor Riejanne Markus en Karlijn Swinkels naar voren.

Festival Elsy Jacobs (UCI 2.Pro) begint vrijdag met een proloog van 2,2 kilometer, gevolgd door twee heuvelachtige etappes. Met Markus heeft Jumbo-Visma de nummer drie van de afgelopen editie, toen nog in 2019, in de gelederen. “In de afgelopen weken en zeker in Luik-Bastenaken-Luik heb ik vertrouwen getankt. Ik kijk daarom heel erg uit naar deze wedstrijd”, geeft Markus aan.

“Dit weekend is het na de proloog aankijken in wat voor positie je terecht komt en daarna wordt het twee dagen lekker koersen. Allebei de etappes lenen zich in ieder geval voor een zware en aanvallende wedstrijd”, aldus de 26-jarige renster. Ploegleidster Lieselot Decroix benadrukt de jacht op de eindzege. “Heel veel zal bepaald worden door de proloog vrijdagavond, dus dat is het eerste waar we naar uitkijken”, zegt ze.

“Het zou mooi zijn als we met Riejanne hoger kunnen eindigen dan in haar laatste editie, maar ook Karlijn Swinkels is als goede tijdrijdster geschikt voor deze proloog en daarmee een troef voor het klassement. Het is een van onze doelstellingen om als team een stap te zetten in onze ontwikkeling om ook in een etappewedstrijd mee te kunnen doen voor het eindklassement”, geeft Decroix.