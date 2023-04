Trek-Segafredo met tandem Ciccone-Skjelmose in Luik-Bastenaken-Luik

Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone voeren Trek-Segafredo aan in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen en de Italiaan, die woensdag beiden in de top-vijf van de Waalse Pijl eindigden, worden zondag ondersteund door onder meer Bauke Mollema.

Skjelmose klauterde woensdag naar een tweede plaats op de Muur van Hoei, achter Tadej Pogacar. Drie dagen eerder was de Deen ook al achtste geworden in de Amstel Gold Race. Ciccone, vijfde in de Waalse Pijl, reed die Nederlandse klassieker niet. De Italiaan maakte – voorafgaande aan de Waalse Pijl – zijn laatste wedstrijdkilometers in de Ronde van Catalonië. Daar won hij de bergrit naar Vallter door Primoz Roglic en Remco Evenepoel te verslaan.

Trek-Segafredo beschikt in La Doyenne ook over Mollema, Julien Bernard, Juan Pedro López, Jacopo Mosca en Tony Gallopin. Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Elisa Longo Borghini, Elizabeth Deignan, Amanda Spratt en Gaia Realini, de nummer drie van de Waalse Pijl.

De Amerikaanse formatie kondigde de deelname van al deze renners en rensters overigens op ludieke wijze aan op sociale media. Foto’s van de coureurs werden door een verouderingsapp gehaald, waardoor Bauke Mollema bijvoorbeeld plots een grijze haardos kreeg.

