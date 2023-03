Tratnik, Kwiatkowski en Bennett meten schade op na crashes in Milaan-San Remo

Jan Tratnik, Michal Kwiatkowski en Sam Bennett kwamen zaterdag alle drie ten val in de voorfinale van Milaan-San Remo. De schade lijkt echter mee te vallen bij het drietal. “Een verkeersobstakel heeft mijn wedstrijd geruïneerd”, schrijft de Sloveen van Jumbo-Visma.

Tratnik lag bij dezelfde valpartij als Kwiatkowski, vlak voor de beklimming van de Cipressa. “Ik probeerde nog terug te komen, maar dat was niet mogelijk. Het belangrijkste is dat het met mijn botten en hoofd goed gaat”, verzekert Tratnik. “Dus ik kijk al uit naar alle nieuwe avonturen.”

Lees meer: Grischa Niermann (Jumbo-Visma): “Moesten ons plan na val Tratnik bijstellen”

“Dit was niet het casino waar ik van droomde”, zegt Kwiatkowski met een knipoog. “Dat ik vlak voor de Cipressa wegviel uit het peloton was pijnlijk. Ik ben blij dat de rest van de ploeg goed werk deed om Filippo Ganna te lanceren op de Poggio. Een geweldig resultaat, vriend!”

Sam Bennett lag ook bij een crash. “Gelukkig ziet het er erger uit dan het is”, stelt de sprinter van BORA-hansgrohe ons gerucht. “Het is jammer dat ik de finale miste, maar blij dat ik mij goed hersteld heb. Volgend jaar zal ik terugkeren in San Remo.”

Not the „casino” I was dreaming about at San Remo 🤷🏻 Losing contact with peleton flying into Cipressa was painful. Happy that the rest of the team did a great job launching @GannaFilippo on Poggio. Great result, Amico!

And of course chapeau @mathieuvdpoel 🥇👏 📷 @GettyImages pic.twitter.com/gDt3j85x6u — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 18, 2023

Thankfully this looks worse than it was. Gutted to miss the finale but happy to have bounced OK. Thanks to everyone who’s sent messages 👌 Be back again next year Sanremo pic.twitter.com/YGKleyGSUD — Sam Bennett (@Sammmy_Be) March 18, 2023