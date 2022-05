Traint Mathieu van der Poel op tijdritfiets met het oog op Boedapest?

Mathieu van der Poel heeft zondag een stevige trainingsrit afgewerkt op zijn tijdritfiets, dat kunnen we zien op zijn Strava. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen zou dit wel eens met het oog op de tijdrit in de Giro kunnen doen, die op de tweede dag op het programma staat .

Van der Poel reed in totaal bijna anderhalfuur rond op zijn tijdritfiets, goed voor 57 kilometer aan een gemiddelde van 38,8 km/h. Dat is een goede training voor de tweede etappe van de Giro d’Italia, de tijdrit door het centrum van Boedapest. Die race tegen de klok zal maar 9,2 kilometer duren, bovendien is het parcours ook best technisch. De renner van Alpecin-Fenix is dus zeker een van de favorieten voor die etappe.

Een extra motivatie voor de training van Van der Poel was misschien wel dat hij in die tijdrit eventueel zijn roze trui zou moeten verdedigen. Op de eerste etappe van de Ronde van Italië wordt er namelijk gefinisht op een klim van 5,5 kilometer (met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2%). Deze heuvel, nabij het kasteel van Visegrad, moet zeker binnen de mogelijkheden van de Nederlander liggen.

Vorig jaar kwam Van der Poel in een soortgelijke situatie in de Tour de France. De winnaar van Dwars door Vlaanderen dit jaar reed in de vijfde etappe naar een vijfde plaats in de tijdrit, waardoor hij zijn gele trui kon behouden. Bovendien eindigde de Kapellenaar in die 27,2 kilometer lange tijdrit op een luttele seconde van concurrent Wout van Aert.