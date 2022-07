Torstein Træen behandeld aan teelbalkanker

Torstein Træen van Uno-X is enige tijd geleden behandeld aan teelbalkanker. Ondertussen is de Noorse renner, dit seizoen winnaar van het bergklassement in de Tour of the Alps, kankervrij, zo laat hij weten in een bericht op social media.

“Ik had 99 problemen en kanker is er niet een meer van”, grapt Træen in de post. “Afgezien van de grappen, het zijn een paar gekke maanden geweest toen ik de diagnose teelbalkanker kreeg. Gelukkig was de operatie geslaagd en kan ik eindelijk weer genieten van het leven op de fiets. Ik voel me echt gezegend dat Uno-X me heeft gesteund in deze moeilijke tijd. De steun van hen is onbetaalbaar geweest. Ik kan niet wachten om snel weer vol gas te gaan.”

De 26-jarige klimmer, sinds 2020 onderdeel van de profploeg van Uno-X, ontdekte dat hij kanker had na een dopingcontrole, vertelde hij in gesprek met VG Sporten. Op vrijdag 13 mei werd hij gebeld door een bezorgde dopingcontroleur. “Je kunt ernstig ziek zijn, zei hij. Ik vond het in eerste instantie onzin, maar toen vertelden ze dat ik teelbalkanker kon hebben”, zei de renner bij wie de stof HCG, dat bij mannen op een ziekte als kanker kan wijzen, was ontdekt in zijn bloed.

Kankervrij

Træen ging vervolgens onder het mes, waarbij een zaadbal werd verwijderd. Daar vonden ze in het onderzoek een tumor van vijftien millimeter. “Dus heel klein. We waren er heel vroeg bij. Een week later was al het HCG uit mijn bloed verdwenen.” Een CT-scan en verder onderzoek toonden aan dat de kanker niet was uitgezaaid. Daarom was het niet nodig om chemotherapie te doen. Deze week, bijna twee weken na het bericht van de controleur, liet hij weten dat hij kankervrij is.

Door de diagnose moest Træen twee grote doelen, de Ronde van Noorwegen en het Critérium du Dauphiné, aan zich voorbij laten gaan. Hij wil dit najaar weer klaar zijn om te koersen. “Ik voel me elke dag beter en beter. Als ik een maand of twee train, hoop ik weer in goede vorm te zijn.”

