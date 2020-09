Tourwinnaar Pogacar: “Geconcentreerd en fit blijven voor WK en de klassiekers” donderdag 24 september 2020 om 12:46

Tadej Pogačar is nog altijd overdonderd na zijn eindzege in de Tour de France. De jonge Sloveen van UAE Emirates bereidt zich momenteel in Monaco voor op zijn andere doelen dit najaar. “Ik moet geconcentreerd en fit blijven voor het WK en de Belgische klassiekers”, geeft hij aan in een online persmoment.

“Ik besef nog niet helemaal dat ik de Tour de France gewonnen heb”, zegt Pogačar. “Het zal nog lang duren voor ik me echt realiseer dat ik de grootste wedstrijd ter wereld gewonnen heb. Als kind droomde ik ervan om aan de start staan. Als je dan meteen kunt winnen, is dat ongelooflijk. Het heeft tijd nodig om dat te laten doorsijpelen.”

‘De klimtijdrit heeft ook mij verrast’

Deze week werd Pogačar 22 jaar oud. Hij hoopte als Tourdebutant mee te doen voor de top-5. “Toen ik tweede stond was mijn ambitie om die plaats te verdedigen. Primož Roglič stond op kop, en hem verslaan met zo’n sterke ploeg rond hem leek zo goed als onmogelijk. Maar de klimtijdrit heeft alles op zijn kop gezet en iedereen verrast, mij ook.”

Met de Tour de France op zak gaat de klimmer uit Slovenië op zoek naar nieuwe doelen. “Ik ga mijn titel volgend jaar natuurlijk verdedigen, maar er zijn nog mooie koersen. Het WK bijvoorbeeld, en wie weet kan ik een klassiek monument winnen. De Giro en de Vuelta zijn ook mooie koersen”, stelt Pogačar, die dit najaar al een gooi gaat doen naar enkele van die doelen.

‘Ik probeer bescheiden te blijven’

Zo rijdt de Tourwinnaar de komende weken het WK, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en maakt hij ook zijn opwachting in de Ronde van Vlaanderen. De voorbereidingen daarop doet hij in zijn woonplaats Monaco, niet in thuisland Slovenië waar zijn zege flink gevierd wordt. “Door het coronavirus is het momenteel niet gepast om feest te vieren. Daarbij komt dat mijn seizoen nog lang niet voorbij is”, zegt hij.

“Ik probeer ook bescheiden te blijven, maar dat is moeilijk met alle media en alles wat er gebeurt. Gelukkig helpen de mensen rond mij om alles in perspectief te zien en de stress niet te hoog te laten oplopen”, aldus Pogačar.