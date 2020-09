Pogacar richt zich na de Tour op Ardennenklassiekers en Ronde van Vlaanderen zondag 20 september 2020 om 11:31

Tadej Pogačar zal na de Tour de France nog deelnemen aan het WK in Imola, de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Vlaanderen. De jonge klimmer, die nog één etappe moet afwerken om de eerste Sloveense winnaar van de Tour te worden, heeft dat laten weten op een persconferentie.

Pogačar liet begin juli al weten dat hij voor het eerst wil deelnemen aan de profversie van de Ronde van Vlaanderen, maar dat was nog voor zijn (aanstaande) Tourzege. “Na de Tour ga ik naar Italië voor het WK, om vervolgens naar de Ardennen te trekken voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ik wil het seizoen afsluiten in de Ronde van Vlaanderen”, zo laat hij nu weten.

Voor de renner van UAE Emirates wordt het overigens niet de eerste keer dat hij de Vlaamse heuvels en kasseien betwist, want twee jaar geleden ging hij al eens van start in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Zes tellen achter winnaar James Whelan kwam de Sloveen destijds in een eerste elitegroep met favorieten over de streep.

‘Een gewone jongen uit Slovenië’

Pogačar zal vandaag in Parijs worden gehuldigd als de jongste naoorlogse Tourwinnaar, maar benadrukt dat hij graag met beide benen op de grond wil blijven staan. “Er zullen zeker dingen anders worden, maar ik wil graag hetzelfde blijven en op deze manier blijven trainen en koersen. Ik ben maar een gewone jongen uit Slovenië, met twee zussen en één broer.”

“Ik keek voor het eerst naar de Tour in 2009 of 2010. Ik begreep het niet helemaal, maar ik genoot van mannen als Alberto Contador en Andy Schleck. Nu heb ik het geel, iets wat ik me nooit had kunnen voorstellen.” Hoe Tadej Pogačar in het wielrennen is terechtgekomen, kun je lezen in een uitgebreid portret over de kersverse Tourwinnaar.