Tourritwinnaar Simon Clarke verlengt met twee jaar bij Israel-Premier Tech

Vorig jaar zat Simon Clarke lange tijd in onzekerheid over zijn toekomst, waarna hij pas in januari een contract tekende bij Israel-Premier Tech. Acht maanden later mag de Australiër zich winnaar noemen van een Tour de France-etappe en heeft hij een nieuw tweejarig contract getekend bij het team. Daardoor ligt Clarke vast tot eind 2024.

Clarke noemt dit jaar een achtbaan. “Ik zat eind 2021 zonder ploeg, maar bleef desondanks erg gecommitteerd en kreeg daarna de kans bij Israel-Premier Tech. En dan heb ik nu waarschijnlijk het beste seizoen uit mijn carrière”, zegt hij. “De ups en downs horen erbij, maar het is een geweldig jaar tot nu toe. Het voelt voor mij alsof de ritzege in de Tour en het nieuwe contract de beloning zijn van het nooit opgeven. Ik ben positief gebleven, zelfs op de moeilijke momenten.”

“Ik ben superblij dat ik hier kan blijven, zeker omdat dit de ploeg is die mij de reddingsboei toewierp toen ik geen team had”, vertelt de 36-jarige Clarke, die in het verleden ook uitkwam voor Astana, Orica GreenEDGE, Cannondale-Drapac, EF en Qhubeka NextHash. “Het was een makkelijke beslissing om te blijven bij de mensen die mij die toekomst hebben geboden. Ik ben blij dat ik nog een paar jaar kan blijven en hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken.”

“Simon is bij ons begonnen met een aantal sterke prestaties en dat we hem daarna zagen winnen op de kasseien in de Tour de France… Dat was een ongelooflijk moment. Simon is snel een vast onderdeel geworden van onze ploeg en het is fijn dat hij nog twee seizoenen bij ons blijft”, vertelt ploegmanager Kjell Carlström.