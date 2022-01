Simon Clarke tekent op valreep bij Israël–Premier Tech

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt: Simon Clarke vervolgt zijn carrière bij Israël–Premier Tech. De Australiër, die na het wegvallen van Qhubeka NextHash zonder ploeg kwam te zitten, heeft een contract voor één jaar getekend en maakt daarmee de selectie van zijn nieuwe werkgever compleet voor 2022.

Clarke is uiteraard content dat hij op de valreep nog een contract heeft kunnen tekenen. “Ten eerste, ben ik blij dat ik een ploeg heb gevonden. Maar daarnaast ben ik ook erg blij, dat ik bij een team ben beland waar ik in een gewone transferperiode ook voor had gekozen. Dus ik ben niet alleen blij dat ik actief blijf in de WorldTour, maar ook met de ploeg waarvoor dat zal zijn”, klinkt het.

De 35-jarige renner, die zich gelijk bij het trainingskamp van de ploeg in Spanje heeft aangesloten, geeft ook aan dat het allemaal vertrouwd aanvoelt. “Ik heb totaal niet het gevoel dat ik bij een nieuw team kom, aangezien ik verschillende ex-ploeggenoten tegenkom in de groep. Jongens als Impey, Vanmarcke, Nizzolo, Van Asbroeck en een deel van de staf. Het voelt bijna als terugkomen, ook al is het dat niet”, vertelt hij.

Over zijn programma kan Clarke nog niet veel kwijt. “Wat mijn doelen betreft, kan ik nog niet zoveel zeggen voordat ik gesprekken heb gehad met het team. Maar ik kom hier met een open blik, ben blij met alles wat ik ga doen en ga er het beste van maken. Als de afgelopen periode van onzekerheid me één ding heeft doen waarderen, is dat ik geluk heb gehad in mijn carrière. Het heeft me dankbaar gemaakt en bereid om het maximale eruit te halen”, sluit hij af.