‘Tourploeg EF Pro Cycling rijdt vooraf alleen Dauphiné’ vrijdag 10 juli 2020 om 15:48

In aanloop naar de Tour de France is de keuze aan voorbereidingskoersen groot. In Frankrijk alleen al zijn een zevental profkoersen te rijden om weer wedstrijdritme op te doen. EF Pro Cycling stuurt de Tourploeg in augustus alleen naar het Critérium du Dauphiné.

Volgens Zikloland heeft de Amerikaanse ploeg van manager Jonathan Vaughters besloten om de renners die de Tour rijden alleen de Dauphiné als voorbereiding te laten rijden. Voor de rest blijft het beperkt tot trainingen en (hoogte)stages. Dit om de kans op coronavirusbesmettingen te voorkomen en om optimaal aan de start te staan van de Tour. De ploeg zal in de voorbereidingsperiode ook in een ‘bubbel’ verblijven.

De Tourselectie van EF Pro Cycling zal voor een groot deel bestaan uit Colombianen. Onder meer Rigoberto Urán, Sergio Higuita en Daniel Felipe Martínez vliegen op 19 juli met een chartervlucht van Colombia naar Madrid om zich daar voor te kunnen bereiden op de herstart het wielerseizoen. Het is dus maar de vraag of zij veel wedstrijden gaan rijden in het najaar.