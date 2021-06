Gigantische aanmoediging voor Wout van Aert breekt wereldrecord

Ad

Vandaag hebben de YouTubers van Tour de Tietema het wereldrecord voor het maken van het grootste kunst canvas ter wereld verbroken. Met de hulp van Swapfiets, s’werelds eerste fietsenabonnement, creëerden zij een canvas van liefst 1600m2 als aanmoediging voor Wout van Aert.

Het kunstwerk heeft een oppervlakte van 1689m2 en is gemaakt met milieuvriendelijke verf. Alle gebruikte materialen worden gerecycled. Het kostte de YouTubers drie dagen om hun meesterwerk te produceren.

De mannen van Tour de Tietema – een drietal bestaande uit Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel – kwamen op het idee tijdens een brainstormsessie. “In onze brainstorm voor challenges voor dit jaar, kwamen we tot het idee om met een aanmoediging voor hem een wereldrecord te behalen. Door te zoeken binnen bestaande wereldrecords kwamen we uiteindelijk uit bij het grootste kunst canvas ter wereld”, legt Bas Tietema uit.

Het canvas is opgebouwd in het dorpje Gausson, direct aan het parcours. Het toont een afbeelding van Van Aert in Jumbo-Visma-uitrusting, inclusief de kenmerkende blauwe voorband. Het peloton passeert tijdens de tweede etappe van de Tour de France het canvas op 37 kilometer van het einde.

HET GROOTSTE CANVASDOEK TER WERELD! 🌍 Houd vandaag de tv in de gaten, want 37km voor de finish ligt een wereldrecord voor @WoutvanAert te wachten!🤩 #TDF2021 pic.twitter.com/6NTlBCCTHI — Bas Tietema (@BasTietema) June 27, 2021

Verantwoording:

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Swapfiets