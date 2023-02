Tourdocumentaire Jumbo-Visma gaat op 1 maart in première

De documentaireserie over de succesvolle Tour de France van Jumbo-Visma gaat op 1 maart in première op Prime Video. De zesdelige serie ‘All-in: Team Jumbo-Visma” biedt de wielerfan een blik achter de schermen voor, tijdens en na de Tour van afgelopen seizoen.

De succesvolle wielerformatie werd een jaar gevolgd, vanaf het eerste trainingskamp in december 2021. In het ongekende succesjaar 2022, waarin Jumbo-Visma voor het eerst de Tour de France wist te winnen, is niets verborgen gebleven voor de camera’s. Dit geeft volgens Prime ‘een unieke inkijk in de succesformule van de wielerploeg’. Abonnees kunnen de zesdelige docureeks vanaf 1 maart bekijken.

‘Onthullend document’

De serie is opgedeeld in meerdere afleveringen en is er speciale aandacht voor Tourkopmannen Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primož Roglič. Deze renners worden niet alleen op de fiets gevolgd, maar ook rondom de koers en in hun privéleven. “Het resulteert in een onthullend document waarin niets geheim blijft. De felle discussies in de bus, twijfels op de hotelkamer, de pijn van verliezen en de zoete smaak van winnen: alles is in beeld”, valt er te lezen in een persbericht.

Maar er is meer dan alleen de Ronde van Frankrijk. Zo zien we ook Tom Dumoulin, die weer op de fiets stapt na een sabbatical maar na een moeilijke periode vol twijfels definitief een punt zet achter zijn carrière. De bekende auteur Frank Heinen heeft actief meegeschreven aan de serie. Ook komen onafhankelijke experts aan het woord, zoals wielerjournalisten en voormalig topwielrenner Tom Boonen.