Tourbaas Prudhomme: “We krijgen een unieke editie” woensdag 15 april 2020 om 15:41

Christian Prudhomme verwacht dit jaar een unieke editie van de Tour de France. De UCI heeft vandaag gecommuniceerd dat de Ronde van Frankrijk wordt uitgesteld, waardoor de ronde pas op 29 augustus begint. “We krijgen zeker geen tweederangs Tour, integendeel”, zo vertelt de grote baas van ASO.

Prudhomme is blij dat er nu duidelijkheid is over de Tour de France van 2020. “We hebben bewust voor 29 augustus gekozen als startdatum, om zo min mogelijk last te hebben van de coronapandemie. Bovendien leek het ons beter om de renners tijd te geven om in topvorm te komen.” Het is overigens voor de eerste keer dat de Tour start in augustus.

Prudhomme: “We krijgen dus sowieso een unieke editie. “De scholen zullen nu weliswaar open zijn tijdens de Tour, maar dat zal het enorme succes niet beletten.” De Tourorganisatie zal amper iets wijzigen aan het al bestaande parcours. “We zullen wellicht hier en daar iets veranderen, maar de kern blijft hetzelfde.”

Critérium du Dauphiné

Het is echter de vraag hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen en of renners uit bijvoorbeeld Colombia en de Verenigde-Staten straks zonder problemen kunnen reizen naar Frankrijk. “Ik hoop dat alle ploegen die zijn uitgenodigd ook zullen deelnemen. De Tour vormt de basis van de nieuwe kalender, aangezien sommige ploegen afhankelijk zijn van de Tour.”

De wielerunie bevestigde vandaag ook dat er voor 1 augustus geen WorldTour-wedstrijden meer worden afgewerkt. Prudhomme hoopt voor de Tour nog wel het Critérium du Dauphiné te organiseren. “Het is voor mij een onmisbare generale repetitie voor de Tour. We willen de wedstrijd graag organiseren, zij het wellicht in een kortere vorm.”