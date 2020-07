Tourbaas Prudhomme sprak in Bologna over mogelijke Grand Départ in Noord-Italië woensdag 22 juli 2020 om 14:53

Christian Prudhomme was vanochtend in Bologna om te praten over een mogelijke start van de Tour de France in Emilia-Romagna en Florence. Naar verluidt wordt ingezet op de Grand Départ van 2024. Het zou de eerste keer zijn dat de Ronde van Frankrijk in Italië begint.

Tourdirecteur Prudhomme had in Bologna op het hoofdkantoor van de regio Emilia-Romagna een ontmoeting met regio-president Stefano Bonaccini, burgemeester Dario Nardella van Florence en de Italiaanse bondscoach Davide Cassani, die tevens betrokken is bij de toeristische promotie van de regio. Onderwerp van gesprek was de mogelijke start van de Tour de France in Emilia-Romagna en Florence in een van de komende edities.

“Er is een gemeenschappelijke wens om een groot en hoogstaand project ten uitvoer te brengen, een historische gebeurtenis aangezien de grote Franse wedstrijd nog nooit in ons land van start ging”, meldt de regio. Volgens sportkrant La Gazzetta dello Sport richten Emilia-Romagna en Florence zich op de Tourstart van 2024. Volgende maand begint de Ronde van Frankrijk in Nice, een jaar later is Kopenhagen aan de beurt.

Ambitie

Twee maanden geleden sprak Florence de ambitie uit om samen met de regio Emilia-Romagna in de nabije toekomst de Grand Départ van de Tour de France te organiseren. Volgens burgemeester Nardella is het binnenhalen van de Tourstart een van de manieren om Florence nieuw leven in te blazen. “Onze wens is om grote internationale sportevenementen naar de stad te halen. Hierbij denk ik ook aan de samenwerking met Emilia-Romagna om de Spelen te organiseren in 2032.”

#TourDeFrance, un altro passo in avanti per l'arrivo della Grand Boucle per la prima volta in Italia, con partenza dalla #EmiliaRomagna e da #Firenze: incontro a #Bologna di @sbonaccini con @DarioNardella e il direttore della corsa Christian Prudhomme https://t.co/GzHsMi6AVb pic.twitter.com/1Ent4gWxYC — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) July 22, 2020