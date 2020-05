Florence doet gooi naar eerste Grand Départ in Italië donderdag 28 mei 2020 om 10:35

Florence heeft de ambitie uitgesproken om in de nabije toekomst het Grand Départ van de Tour de France te organiseren. Dat wil de Toscaanse stad volgens de burgemeester doen in samenwerking met de regio Emilia-Romagna. Het zou het eerste Grand Départ in Italië zijn.

Bij een bijeenkomst vertelde burgemeester Dario Nardella over de plannen. Het binnenhalen van de Tourstart is een van de manieren om Firenze nieuw leven in te blazen. “Onze wens is om grote internationale sportevenementen naar de stad te halen”, zegt hij. “Hierbij denk ik ook aan de samenwerking met Emilia-Romagna om de Olympische Spelen te organiseren in 2032.”

“Emilia-Romagna heeft de kandidatuur voor het Grand Départ de afgelopen weken opgestart. Dat zou een historisch evenement zijn. De Tour de France is al vanuit veel landen buiten Frankrijk gestart, maar nog nooit vanuit Italië”, gaat Nardella verder. “Door de krachten van twee regio’s, zoals Toscane en Emilia-Romagne, te bundelen hebben wij een zeer sterke kandidatuur voor een Tour de France-start de komende jaren.”