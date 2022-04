Tour of the Alps kondigt komst van Landa, López en Kelderman aan

De organisatie van de Tour of the Alps heeft meerdere toppers weten te strikken voor de eerstvolgende editie van de meerdaagse wielerronde. De Tour of the Alps (18-22 april) is traditioneel een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro d’Italia en dus is het geen verrassing dat meerdere Giro-kopstukken zullen deelnemen aan de wedstrijd.

Met Mikel Landa, Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan), Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Richie Porte en Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) staan er meerdere renners aan het vertrek, die in mei ook hopen te schitteren in de Giro d’Italia. Ook Romain Bardet (Team DSM), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en Chris Froome (Israel-Premier Tech) maken hun opwachting in de Tour of the Alps.

Eerder werd al bekend dat de ronde met AG2R Citroën, Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, INEOS Grenadiers, Movistar en Team DSM tien WorldTeams zal verwelkomen. Verder bestaat het veld uit zeven ProTeams en één continentale formatie.

De achttien ploegen krijgen in april in vijf dagen bijna veertienduizend hoogtemeters voor de wielen geschoven. Vorig jaar ging de eindzege naar Simon Yates. Zijn ploeg BikeExchange-Jayco is dit jaar niet van de partij.