Bijna 14.000 hoogtemeters in vijfdaagse Tour of the Alps 2022

De Tour of the Alps 2022 schuift de renners in vijf dagen bijna veertienduizend hoogtemeters voor de wielen. De rittenkoers door Italië en Oostenrijk kent op de vierde dag een oplopende aankomst in Kals am Grossglockner.

Volgend seizoen wordt de Tour of the Alps verreden van 18-22 april, ruim twee weken voor de Giro d’Italia. De organisatie kiest voor relatief korte etappes, aangezien de langste rit ‘slechts’ 159 kilometer lang is. Er wordt gezocht naar een opvolger van Simon Yates, die afgelopen seizoen de eindzege pakte.

Ondanks dat in elke etappe wel een flinke Alpencol is opgenomen, ontbreekt een echte aankomst bergop in deze rittenkoers uit de UCI ProSeries. De laatste 12 kilometer van de etappe naar de Kals am Grossglockner gaan aan gemiddeld 4,4% omhoog.

In de openingsetappe is de Passo Broccon de scherprechter, terwijl de tweede etappe gekleurd wordt door de Passo Rolle, de Mendelpass en de Gampenpass. De finale van de derde rit zal zich afspelen op de Furkelpass, maar dat is nog ruim voor de finish. De laatste etappe is heuvelachtig met onder meer de Bannberg en vlak voor de streep de Stronach.

Tour of the Alps 2022 (18-22 april)

Etappe 1: Cles – San Martino di Castrozza (159 km, 2.950 hm)

Etappe 2: San Martino di Castrozza – Lana (153 km, 3.200 hm)

Etappe 3: Lana – Niederdorf (149 km, 2.900 hm)

Etappe 4: Niederdorf – Kals am Grossglockner (142 km, 2.400 hm)

Etappe 5: Lienz – Lienz (116 km, 2.300 hm)

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5