maandag 5 februari 2024 om 12:00

Tour of Oman kreeg direct haar gedroomde winnaar en al gauw volgden Gesink, Froome en Nibali

Tegenwoordig koerst een deel van het profpeloton in het vroege voorjaar in het Midden-Oosten. Ook in het sultanaat Oman hebben ze al geruime tijd een meerdaagse, met enkele mooie namen om de erelijst. WielerFlits duikt in de historie van de Tour of Oman.

Sommige wedstrijden moeten tientallen jaren wachten op een klepper op de erelijst, andere koersen krijgen meteen hun gedroomde winnaar. Dat laatste was het geval bij de Tour of Oman. De eerste editie van de meerdaagse wielerronde, in 2010, kwam namelijk op naam van niemand minder dan Fabian Cancellara. De Zwitser bleef in het eindklassement Edvald Boasson Hagen en Cameron Meyer voor.

Organisator ASO kon tevreden zijn na de eerste editie van de Tour of Oman, maar besloot toch nog wat extra peper en zout toe te voegen voor de daaropvolgende editie in 2011. De ‘Green Mountain’ deed zijn intrede en bleek, met zijn lengte van net geen zes kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 10%, al snel de ideale scherprechter.

De pure klimmers waren plots in het voordeel en dat is ook te zien als we een blik werpen op de erelijst. In 2011 ging Robert Gesink met de eindzege aan de haal, na ritzeges op Green Mountain én in de individuele tijdrit in Al Jissah.

Wereldtoppers als Vincenzo Nibali, Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez en Cadel Evans trokken ook naar Oman en lieten zich van hun beste kant zien. In 2013 en 2014 kroonde Froome zich tot eindwinnaar van de ronde. De Brit mag zich tot op de dag van vandaag nog altijd mederecordhouder noemen. Hij deelt die titel met Alexey Lutsenko, die in 2018 en 2019 aan het langste eind trok.

De erelijst van de Tour of Oman kleurt ook een beetje Nederlands en Belgisch. Robert Gesink is, elf jaar na zijn eindoverwinning, nog altijd de enige Nederlandse winnaar van de meerdaagse wielerronde. Ben Hermans zorgde in 2017 voor Belgisch succes met zijn eindzege. Vorig jaar was Mauri Vansevant dicht bij eindwinst, maar kwam hij net tekort tegen Matteo Jorgenson. Wel won de Metronoom de slotrit naar Jabal Al Akhdhar.

Laatste winnaars Tour of Oman

2023: Matteo Jorgenson

2022: Jan Hirt

2021: Niet verreden

2020: Niet verreden

2019: Alexey Lutsenko

2018: Alexey Lutsenko

2017: Ben Hermans

2016: Vincenzo Nibali

2015: Rafael Valls

2014: Chris Froome

De Tour of Oman staat in het seizoen 2024 gepland voor 10 tot 14 februari.