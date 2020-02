Tour of Oman komt terug op besluit: toch geen editie in 2020 donderdag 6 februari 2020 om 18:22

De Tour of Oman gaat dit jaar toch niet door. Verschillende bronnen laten aan WielerFlits weten dat de 2.Pro-koers toch niet zal worden verreden. De ploegen zijn daarvan op de hoogte gesteld. De koers ging aanvankelijk niet door omdat sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman in januari overleed, maar de ASO vond daarna een nieuwe datum.

De Franse organisator zag van 3 tot en met 8 maart een nieuwe plek op de UCI-kalender om de Omaanse wedstrijd toch te laten plaatsvinden dit jaar. Oorspronkelijk stond de Tour of Oman van 11 tot en met 16 februari op het programma. Maar na het overlijden van sultan Qaboos werd in de oliestaat een lange periode van rouw afgekondigd. Daarom werd een streep gezet door alle grote evenementen in het land, waaronder de wielerronde.

De ASO verplaatste de koers vervolgens naar begin maart en begon ploegen te benaderen om deel te nemen. Er werden zelfs continentale formaties benaderd om mee te doen. Diverse renners laten nu aan WielerFlits weten dat die gesprekken zijn afgekapt. Sterker nog: de ploegen die reeds hun toezegging hadden gedaan, kregen nu te horen dat de Tour of Oman 2020 definitief niet doorgaat.

Door de concurrentie van Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, zou het startveld van de Tour of Oman aan kwaliteit inleveren. De afgelopen weekend in opspraak geraakte Alexey Lutsenko blijft daardoor een jaar langer titelverdediger. Ben Hermans won de koers nog in 2017 namens België, terwijl Robert Gesink in 2011 de enige Nederlandse eindzege noteerde.