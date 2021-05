Tour of Japan: Toribio wint slotetappe, eindwinst voor Masuda

Nariyuki Masuda heeft de 24ste editie van de Tour of Japan achter zijn naam gezet. De ervaren Japanner van Utsunomiya Blitzen werd op het eindpodium vergezeld door Thomas Lebas en Masaki Yamamoto. De slotrit in Tokio werd gewonnen door de Spanjaard José Vicente Toribio.

De renners kregen in de derde en laatste etappe van de Tour of Japan een biljartvlak parcours voorgeschoteld in miljoenenstad Tokio, deze zomer ook de uitvalsbasis voor de komende Olympische Spelen. Toribio bleek na een etappe van 112 kilometer de beste van een vluchtgroepje, voor thuisrijders Kazutoshi Kariya en Genki Yamamoto.

Het is voor de 35-jarige Toribio zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Tour of Japan, aangezien hij zaterdag ook al de beste was in rit twee met aankomst in Sagamihara. De oud-renner van onder meer Andalucia-Caja Granada werd verder ook nog achtste in het algemeen klassement.

De eindzege ging echter naar Masuda. De 37-jarige Japanner won op vrijdag de koninginnenrit met aankomst op Mount Fuji en gaf de leiderstrui niet meer uit handen. Met Francisco Mancebo (vierde op 1:19 van eindwinnaar Masuda) eindigde er ook nog een oude bekende in de top-10.