Nathan Earle volgt zichzelf op in Tour of Japan, slotrit voor Kuboki

Nathan Earle mag zich voor de tweede opeenvolgende keer de eindwinnaar van de Tour of Japan noemen. De Australiër telt na acht dagen koers een voorsprong van 45 seconden op landgenoot Benjamin Dyball en zijn UKYO-ploegmaats Atshushi Oka en Benjamin Prades.

Earle – in een ver verleden nog twee jaar actief in de WorldTour bij Team Sky en twee jaar op ProContinental niveau bij Israel Cycling Academy – kwam in de vlakke slotrit in hoofdstad Tokyo niet meer in de problemen. De basis voor zijn eindzege legde hij in rit zes, naar Mount Fuji.

In Tokyo was het sprinten geblazen voor de laatste ritzege. En daarbij toonde Kazushige Kuboki zich sneller dan landgenoot Hayato Okamoto. Eerder deze week was Kuboki er ook al dichtbij, maar toen moest hij groene truiwinnaar Luke Lamperti nog laten voorgaan.