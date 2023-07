Tour Femmes 2023: Vollering kraakt Van Vleuten en slaat dubbelslag in koninginnenrit

Demi Vollering heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in de Tour de France Femmes. De Nederlandse was veruit de sterkste op de Col du Tourmalet, schreef de koninginnenrit op haar naam en pakte ook de gele trui. Katarzyna Niewiadoma, die lang in haar eentje vooruit reed, eindigde als tweede in de rituitslag.

De zevende etappe van de Tour de France Femmes was de rit waar iedereen naar uit had gekeken. Het betrof de eerste en enige bergrit van de ronde. In de slechts negentig kilometer lange etappe moesten twee Pyreneeënklassiekers bedwongen worden. Eerst de Col d’Aspin (12 km aan 6,5%), direct daarna de Col du Tourmalet (17,1 kilometer aan 7,5%). Op deze laatste, mythische beklimming lag de streep.

Om 16.25 uur vertrok het peloton vanuit startplaats Lannemezan, zonder Veronica Ewers, Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini. Laatstgenoemde stond vierde in het algemeen klassement en was een outsider voor de eindzege, maar moest opgeven vanwege een huidinfectie.

In volle vaart naar de Col d’Aspin

Aan aanvallen geen gebrek in de openingsfase van de rit, maar aanvankelijk kwam niemand weg. Uiteindelijk waren het Susanne Andersen (Uno-X) en Margot Pompanon (St Michel – Mavic – Auber93) die wat ruimte kregen. Sara Poidevin (EF Education-TIBCO-SVB) probeerde de sprong nog te maken, maar kwam in de chasse patate. Veel maakte het niet uit. Want precies op het moment dat de twee aanvallers de Col d’Aspin opdraaiden, werden ze alweer gegrepen.

Het was vervolgens Movistar dat het initiatief nam in de peloton. De ploeggenotes van Annemiek van Vleuten voerden het tempo flink op, wat leidde tot veel lossers. Ook bolletjestruidraagster en nummer zes van het klassement Yara Kastelijn moest halverwege de klim passen. Zij zou een duikeling gaan maken in de algemene rangschikking, zoveel was duidelijk.

Aanval Van Vleuten

Zes kilometer voor de top van de Col d’Aspin nam Lianne Lippert, die in het begin van de rit nog ten val was gekomen, over van Paula Patiño. Het ging daardoor nog wat harder. Het vormde het voorspel voor de aanval van Van Vleuten. Met nog vijf kilometer te gaan, trok de wereldkampioene door. Katarzyna Niewiadoma en Demi Vollering konden volgen, de rest moest passen. Met drie rensters gingen we door. Van Vleuten deed daarbij het overgrote deel van het kopwerk, Niewiadoma nam richting de top enkele keren over.

Op die top, waar Niewiadoma de punten pakte, hadden de drie koploopsters een voorsprong van vijftig seconden op de achtervolgende groep. Die bestond uit Lotte Kopecky, Marlen Reusser, Juliette Labous, Amanda Spratt, Cecilie Uttrup Ludwig, Marta Cavalli, Asleigh Moolman en Ane Santesteban. Zij zouden de koploopsters niet meer terugzien… toch? In de afdaling gebeurde er echter iets opvallends, waardoor twee van de drie koploopsters weldegelijk terug zouden vallen.

Vollering en Van Vleuten laten Niewiadoma rijden

Niewiadoma zette Vollering en Van Vleuten onder druk in de afdaling, waar vooral de wereldkampioene moeite mee leek te hebben. Ze moest een gaatje laten, liet Vollering voorbijgaan en samen lieten ze enkele meters op Niewiadoma. Daarna keken de twee Nederlanders naar elkaar en weigerden ze nog kopwerk voor elkaar te doen. Ze verloren zo snel terrein op de Poolse, die aan de voet van de Col du Tourmalet een minuut voorsprong had. Van Vleuten en Vollering zakten op dit moment terug bij de achtervolgsters.

Daar zat dus ook nog Marlen Reusser, van SD Worx. Zij begon vol op kop te rijden en zorgde ervoor dat Niewiadoma snel van haar pluimen verloor. De renster van Canyon//SRAM kwam met twaalf kilometer te gaan weer in zicht: het verschil was nog slechts acht seconden. Op dit punt gaf Reusser af. Het groepje der favorieten bestond toen nog uit Van Vleuten, Vollering, Uttrup Ludwig, Santesteban, Labous én geletruidraagster Lotte Kopecky.

In de kilometers daarop liep Niewiadoma weer uit, bij de achtervolgers leken ze er enigszins met de rem op te rijden. Op een kleine tien kilometer voor het einde kwam er wel een versnelling van Labous, die ertoe leidde dan Uttrup Ludwig en Santesteban eraf gingen. Het verschil met de koploopster bleef echter veertig seconden. Ook de daaropvolgende speldenprikken van Labous hadden weinig effect.

Vollering kraakt Van Vleuten en rijdt naar de zege

Op 5,7 kilometer van het einde was het wachten voorbij: Demi Vollering trok door. De kopvrouw van SD Worx had eventjes Van Vleuten in haar wiel, maar al snel kraakte de wereldkampioene. In geen tijd reed Vollering vervolgens naar Niewiadoma. Op vijf kilometer van het einde ging Vollering op en over de Poolse. De Nederlandse liep daarna snel uit, zowel op Niewiadoma als Van Vleuten.

Terwijl Vollering meer en meer tijd pakte, verloor Van Vleuten terrein op Niewiadoma. De kopvrouw van Movistar zag, met nog anderhalve kilometer te gaan, ook Asleigh Moolman nog bijna terugkeren. Uiteindelijk wist ze de Zuid-Afrikaanse nog wel af te houden en zou ze derde worden in de rituitslag.

Vollering slaat dubbelslag

De tweede plaats was voor Niewiadoma, een van de winnaars van de dag gezien kon worden. De grote winnares was echter Demi Vollering, die een dubbeslag sloeg. Ze pakte het geel en won met groot verschil de rit. Niewiadoma gaf bijna twee minuten toe, Van Vleuten meer dan tweeënhalve minuut. Daarachter eindigden Moolman, Labous en de verrassende Kopecky op de plekken vier, vijf en zes.