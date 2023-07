Tour Femmes 2023: opgaves van Elisa Longo Borghini en Elisa Balsamo

Zoek niet meer naar Elisa Longo Borghini en Elisa Balsamo in de Tour de France Femmes. De twee Italiaanse rensters van Lidl-Trek hebben voor aanvang van de zevende etappe opgegeven. Longo Borghini kampt met een infectie aan haar dij, Balsamo is dan weer te vermoeid en kiest ervoor om te herstellen met het oog op het WK.

Longo Borghini stond na zes etappes in de Tour de France Femmes op een vierde plaats. Ze volgde op 55 seconden van gele trui Lotte Kopecky, maar stond in dezelfde tijd als wereldkampioene Annemiek van Vleuten. “Helaas heeft Elisa Longo Borghini zich moeten terugtrekken uit de Tour de France Femmes in aanloop naar de etappe over de Col du Tourmalet van vandaag. Dit was een rit waar ze naar uitkeek”, laat de ploeg weten via sociale media.

“De Italiaanse kampioene heeft een huidinfectie aan de bovenkant van haar linker dijbeen, waarvoor ze na etappe zes in het ziekenhuis moest worden behandeld. De infectie is nu onder controle, maar ze heeft nog steeds veel pijn en in het belang van haar gezondheid op lange termijn is besloten dat ze niet verder zal rijden.”