Tour Femmes 2023: Emma Norsgaard verschalkt sprinters in Blagnac, Kool tweede

Emma Norsgaard heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van Movistar kwam als eerste over de streep in Blagnac na een massasprint. Charlotte Kool en Lotte Kopecky legden beslag op de podiumplaatsen, de gele trui blijft in handen van Kopecky.

In de zesde rit van de Tour de France Femmes moesten de renners een aantal gecategoriseerde beklimmingen bedwingen, maar deze heuvels waren nooit al te zwaar. Op voorhand werd dan ook, voor de laatste keer deze Tour, gekeken naar de snelle vrouwen in het peloton. Voor de start in Albi kwam overigens groot nieuws naar buiten: ploegleider Danny Stam, actief bij SD Worx, werd uit de koers gezet na zijn manoeuvre tijdens de vijfde etappe.

Terug naar de koers nu. Na heel wat tientallen kilometers ontstond er eindelijk een succesvolle vroege vlucht. Emma Norsgaard (Movistar), Sandra Alonso (Ceratizit-WNT) en Agnieszka Skalniak-Sojka (Canyon SRAM) kozen samen het hazenpad. Het drietal reed op 70 kilometer van de streep een tweetal minuten voor het peloton uit.

Knaven en Henttala uit koers

Meer dan twee minuten werd het nooit voor Norsgaard, Alonso en Skalniak-Sojka, maar minder ook niet echt. De drie werkten, in tegenstelling tot de ploegen in het peloton, goed samen. Ondertussen kwam er ook andermaal opvallend nieuws naar buiten. Servais Knaven en Lotta Henttala, beiden actief bij AG Insurance-Soudal-Quick Step, waren uit koers gezet nadat de Finse renster terug wilde keren in het peloton door aan de auto te hangen.

Naast het incident met Knaven en Henttala zagen we ook leidster in het bergklassement Yara Kastelijn en Veronica Ewers hard tegen de grond gaan. Kastelijn zat redelijk snel weer op haar fiets, Ewers had het wat lastiger. De Amerikaanse had veel pijn, maar zette uiteindelijk toch weer door. Voor haar werd de zesde etappe een echt gevecht.

Sprinten in Blagnac?

De drie leiders hadden inmiddels wel wat voorsprong verloren. Op twintig kilometer van de streep, net nadat er opnieuw werd gevallen in het peloton, hadden de vluchters nog een minuut voorsprong. Dat was vooral te danken aan Jumbo-Visma, UAE Team ADQ en Team dsm-firmenich. De drie ploegen toonden initiatief en sleurden stevig aan kop van het peloton. De voorsprong van de drie vooraan werd dan ook snel een pak kleiner.

Norsgaard en Skalniak-Sojka hadden echter nog wat over en konden in de absolute slotfase nog wat versnellen. De twee overgebleven vluchters gaven alles en doken met acht seconden voorsprong de laatste kilometer in. Het peloton werd vervolgens nog even opgehouden door een valpartij, waardoor er vooral chaos ontstond in de slotkilometer. Norsgaard profiteerde daar optimaal van en sprong op 500 meter weg van medevluchter Skalniak-Sojka.

Imponerende Norsgaard

De Deense had duidelijk nog wat jus in de benen en knalde vlotjes naar de zege in Blajnac. Achter Norsgaard sprintte de Nederlandse Charlotte Kool naar plaats twee. Lotte Kopecky werd derde, voor Marianne Vos. Verder zorgde Julie De Wilde nog voor een Belgische in de top-10. De gele trui blijft in handen van Kopecky.