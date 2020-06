Tour de Vendée 2020 geannuleerd woensdag 17 juni 2020 om 08:31

De 49ste Tour de Vendée, een Franse semiklassieker met het 1.1-statuut op de UCI-kalender, wordt verschoven naar volgend jaar. De eendagskoers, die normaal deel uitmaakt van de Coupe de France, stond op zondag 4 oktober op de agenda.

Het organisatiecomité maakte het besluit bekend via haar sociale media. “Een buitengewone beslissing, maar wel een die te rechtvaardigen is. Om te beginnen op economisch vlak: onze partners zijn getroffen door de crisis. We zijn solidair met hen, in de hoop hen volgend jaar opnieuw aan onze zijde te hebben”, staat er te lezen.

“Ook niet onbelangrijk: in het kader van het voortbestaan van onze wedstrijd wilden we deze beslissing vóór de zomer nemen. Dan is het vandaag nog te vroeg om te oordelen of we in oktober de veiligheid van renners, vrijwilligers en publiek kunnen garanderen. Volgend jaar afspraak voor de 49ste editie en in 2022 vieren we de 50ste Tour de Vendée.”