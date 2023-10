zondag 1 oktober 2023 om 10:27

Na drie wereldtitels en 121 profzeges eindigt carrière Peter Sagan (33) in Tour de Vendée

De professionele loopbaan van Peter Sagan komt vandaag tot een einde. In de Tour de Vendée zwaait de 33-jarige Slowaak af, in de thuisregio van zijn huidige ploeg TotalEnergies. Het is het einde van een imposante carrière, waarin Sagan onder meer drie keer op rij wereldkampioen werd en liefst zeven keer (!) de groene trui won in de Tour de France.

Al in januari kondigde Sagan zijn pensioen aan. Het seizoen 2023 zou zijn laatste jaar als fulltime profwielrenner worden. Het plan was om in 2024 zich volledig te focussen op de Olympische Spelen 2024 in Parijs, waar Sagan zich nog een keer wil tonen in de mountainbikewedstrijd.

Aanvankelijk was het plan om bij TotalEnergies te blijven en enkele kleine wedstrijden te rijden in 2024, maar inmiddels is duidelijk dat Sagan – net als Specialized – alle banden met de Franse ploeg gaat verbreken. Gesteund door drie sponsoren (Sportful, 100% en Specialized) gaat Sagan zijn olympische missie voortzetten.

Peter Sagan behoort tot de beste wielrenners van van 21ste eeuw. Met drie wereldtitels op rij, zeven groene truien in de Tour de France, twaalf ritzeges in de Tour, vier ritzeges in de Vuelta, twee ritzeges in de Giro, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, drie keer Gent-Wevelgem op zijn erelijst… Noem maar op. Op zijn palmares staan meer dan 120 profoverwinningen.

In 2010 maakte hij zijn debuut in het WorldTour-peloton bij Liquigas. Daar koerste hij tot en met 2014, toen het Cannondale heette. Na twee seizoenen bij Tinkoff-Saxo vertrok Sagan naar BORA-hansgrohe, waar hij vijf jaar verbleef. Een avontuur op het hoogste niveau zat er niet meer in eind 2021, waarna de Slowaak aansloot bij het Franse ProTeam TotalEnergies.

Zijn laatste jaar bestond vooral uit teleurstellingen. Hij moest door valpartijen opgeven in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, en in de Tour de France kwam hij niet verder dan een top-10-uitslag. Zijn laatste WK, begin augustus in Glasgow, reed Sagan niet uit. Verder kwam hij in het nieuws door een veroordeling wegens een dronken scooterrit in Monaco.