zondag 1 oktober 2023 om 17:09

Eindelijk weer raak voor Démare: Fransman snelt naar zege in Tour de Vendée

Arnaud Démare heeft eindelijk zijn eerste zege voor Arkéa-Samsic te pakken. De Franse sprinter snelde in eigen land in de Tour de Vendée naar zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg. Paul Penhoët werd tweede, Sandy Dujardin derde. Peter Sagan werd in zijn laatste profkoers negende.

Ciao, Peter! Voor de start van de 52ste editie van de Tour de Vendée ging het vooral over het nakende ‘afscheid’ van Peter Sagan. De professionele loopbaan van de 33-jarige Slowaak kwam vandaag namelijk tot een einde. In de Tour de Vendée, in de thuisregio van zijn huidige ploeg TotalEnergies, zwaaide Sagan af. Het is het einde van een imposante carrière, waarin Sagan onder meer drie opeenvolgende wereldtitels wist te veroveren en liefst zeven keer de groene trui won in de Tour de France.

Sagan liet zich uiteindelijk ook zien in de finale. De Slowaak besloot zich als sprintaantrekker van zijn ploeggenoot Sandy Dujardin te mengen in het sprintgeweld, maar die laatste bleek niet opgewassen tegen zijn landgenoot Démare. De sprinttroef van Arkéa-Samsic zag een andere Fransman, Paul Penhoët als eerste de sprint aangaan.

De aanhouder wint

De jonge coureur van Groupama-FDJ ontwikkelde een hoge snelheid, maar de ervaren Démare zat perfect in het wiel en wist zijn elf jaar jongere landgenoot nog vrij eenvoudig te remonteren. De Fransman boekte zo zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever – de 32-jarige coureur maakte halverwege het wielerjaar de overstap van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic – en alweer de 94ste overwinning uit zijn profcarrière.

Penhoët moest genoegen nemen met de tweede plaats, Dujardin mocht als de nummer drie in de daguitslag ook mee het podium op. En Sagan? Die kwam uiteindelijk nog als negende over de finish en eindigde zo in zijn laatste koers als beroepswielrenner toch nog in de top-10.