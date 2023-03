Tour de Tietema-Unibet start later deze maand al in eerste 1.Pro-koers

Tour de Tietema-Unibet zal over goed twee weken al aan de start verschijnen van zijn eerste 1.Pro-wedstrijd. De formatie van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel heeft namelijk een uitnodiging op zak voor de Bredene Koksijke Classic (17 maart).

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl