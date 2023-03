Voorbeschouwing: Salverda Ster van Zwolle 2023 – Meteen raak voor Tour de Tietema?

De Salverda Ster van Zwolle is de wedstrijd waarvoor de Nederlandse conti-renners de afgelopen maanden ’s ochtends hun wekker zetten en in de kou op de fiets stapten om hun uren te maken. Dit weekend (zaterdag 4 maart) staat de wedstrijd weer voor de deur en nu kunnen we pas echt zeggen: de Ster is niet ver! Wie in Zwolle wint, start het seizoen meteen als een grote meneer. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste week van maart betekent koers in Zwolle. Wat de GP La Marseillaise voor Frankrijk, de Trofeo Laigueglia voor Italië en de Omloop Het Nieuwsblad voor België is, is de Ster van Zwolle voor Nederland.

Al sinds 1961 trapt de Ster van Zwolle jaarlijks het Nederlandse wielerseizoen af. Elk jaar, behalve vorig jaar. Dat de wedstrijd in 2022 werd afgelast, had te maken met de gezondheidssituatie van wedstrijdorganisator Jan van Ommen. Daardoor voelde het bestuur zich genoodzaakt om begin februari de wedstrijd af te gelasten. “We vinden het niet gepast het evenement door te laten gaan, nu ‘Mister Ster van Zwolle’ ernstig ziek is”, schreef het in een persbericht destijds.

Eind maart zou Van Ommen na een lang ziektebed op 74-jarige leeftijd komen te overlijden. De Nederlander was meer dan 20 jaar lang het gezicht van de koers en voorzitter van het organisatiecomité van de Ster van Zwolle.

Erelijst

De erelijst van de Ster van Zwolle wemelt van de coureurs die later zouden uitgroeien tot goede klassiekerrenners of sprinters. Dylan van Baarle won de koers in 2013 en Fabio Jakobsen won in zijn NK-trui de wedstrijd in 2017. Uit vroegere tijden zien we namen als Cees Priem en Frits Pirard tussen de winnaars.

Opvallend: slechts een keer werd de Ster van Zwolle gewonnen door een renner die niet uit Nederland kwam. Marc Wauters schreef de wedstrijd in 1994 op zijn naam. Later zou hij nog een rit in de Tour en Parijs-Tours winnen.

Laatste tien winnaars Ster van Zwolle

2022: Niet verreden

2021: Coen Vermeltfoort

2020: David Dekker

2019: Coen Vermeltfoort

2018: Maarten van Trijp

2017: Fabio Jakobsen

2016: Jeff Vermeulen

2015: Elmar Reinders

2014: Bert-Jan Lindeman

2013: Dylan van Baarle

Laatste editie

De laatste editie van de Ster van Zwolle in 2021 werd gewonnen door Coen Vermeltfoort. De Nederlander van VolkerWessels bleek na bijna 200 kilometer koers de snelste van het overgebleven peloton voor Tim van Dijke en Elmar Reinders.

Onderweg was Tim Marsman een van de smaakmakers. De Nederlander van Metec-Solarwatt reed ruim 70 kilometer alleen voor het peloton uit en slaagde er zelfs in om een voorsprong van drie minuten bij elkaar te rijden. Op zo’n 60 kilometer van de meet kreeg hij nog even gezelschap van Stijn Appel en Lars Mulderij, maar zelfs met hen erbij kon Marsman geen massasprint voorkomen. Op 43 kilometer van de meet kwam hun vlucht ten einde.

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma nam daarna met vijf man in de eerste groep van 23 het heft in handen om Van Dijke te laten sprinten. De Zeeuw leek te gaan winnen, maar moest na het zien van de fotofinish toch concluderen dat Vermeltfoort net iets sneller was geweest.

In de top-10 eindigden vijf renners die nu prof zijn, te weten Van Dijke, Michel Hessmann (Jumbo-Visma), Elmar Reinders (Jayco AlUla), Kim Heiduk (INEOS Grenadiers) en Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty).

Uitslag Ster van Zwolle 2021

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

2. Tim van Dijke (Jumbo-Visma Development)

3. Elmar Reinders (Riwal)

4. Kim Heiduk (Lotto-Kern Haus)

5. Martijn Budding (BEAT)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Salverda Ster van Zwolle is grotendeels ongewijzigd gebleven. Net als andere jaren wordt het startschot om 12.00 uur gelost op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad voor een koers over bijna 180 kilometer. De winnaar zal iets meer dan vier uur later bekend zijn op de Ceintuurbaan.

In het eerste koersuur rijdt het peloton in oostelijke richting naar Heino, Luttenberg en Lemelerveld. Daar staat naar 33 kilometer de beklimming van de Lemelerberg te wachten, de enige echte hindernis van de dag. Ongetwijfeld zal er daar al enige reuring zijn.

Of hier de koers al beslist gaat worden, is nog maar de vraag. Na de Lemelerberg rijdt het peloton naar Ommen, Nieuwleusen en Hasselt. Pas daar gaat het echt spannend worden. In de finale rijdt het peloton bijna tien kilometer over de Kamperzeedijk en later nog zes kilometer over de Zalkerdijk. Als het een beetje waait, kan het deelnemersveld hier volledig uit elkaar slaan.

Op twaalf kilometer van de finish gaat het peloton de Zalkerdijk af en stevent het in rap tempo af op de finish in Zwolle. In deze kilometers kan nog het een en ander worden rechtgetrokken, maar de geschiedenis leert dat in deze fase wel al bekend is of er gesprint gaat worden of dat er een sterke kopgroep vooruit blijft.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.55 en 16.25 uur

Favorieten

De Ster van Zwolle kan zaterdag rekenen op een ijzersterke deelnemerslijst. Op Universe Cycling Team na staan alle Nederlandse conti-ploegen aan het vertrek in Zwolle. Dat betekent dus ook dat Tour de Tietema-Unibet voor het eerst start in een UCI-wedstrijd.

In de breedte lijkt Tour de Tietema-Unibet, samen met de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, ook meteen over de sterkste selectie te bezitten, maar een zekerheid op de zege is dat nog niet zeker niet. De ploeg van Bas Tietema moet daarvoor eerst afrekenen met een tweevoudig winnaar van deze wedstrijd, die zaterdag overgemotiveerd zal zijn om er een hattrick van te maken en zichzelf zo recordwinnaar van de Ster van Zwolle te maken.

We hebben het dan over Coen Vermeltfoort. De 34-jarige sprinter van VolkerWessels draagt zaterdag rugnummer 1 en zal erop gebrand zijn om zijn titel te verdedigen. Met onder meer Daan van Sintmaartensdijk en Bert-Jan Lindeman om zich heen zal Vermeltfoort zo zuinig mogelijk naar de meet worden gereden. En dan is het nog maar de vraag wie Vermeltfoort kan kloppen.

VolkerWessels heeft overigens met Thimo Willems een extra troef in handen. De Belg is deze winter overgekomen van Minerva en liet enkele maanden geleden nog op topniveau zien een renner te zijn om rekening mee te houden. Achter Taco van der Hoorn werd hij tweede in de hoog aangeschreven Brussels Cycling Classic. Mocht er een klein groepje wegspringen in Zwolle, dan zal Willems niet alleen de motor van deze vlucht zijn, maar ook nog eens levensgevaarlijk.

Toch lijkt een derde zege voor Vermeltfoort en VolkerWessels lastiger te gaan worden dan ooit. Tour de Tietema-Unibet is er afgelopen winter knap in geslaagd om een ploeg te bouwen die ook zomaar eens om de winst kan gaan strijden in sommige 1.1-koersen dit jaar. Daarnaast bezit het team ook aardig wat spurtkracht, die in de Ster van Zwolle zeker van pas gaat komen.

“Sprintkanooon”, schreeuwde Tomas Kopecky in een van de laatste video’s naar een sprintende Bas Tietema, maar de kans dat ze Tietema gaan laten sprinten in Zwolle is klein. Als lead-out zal Tietema een van zijn ploeggenoten naar de overwinning willen piloteren dit weekend.

De meest voor de hand liggende naam is Kopecky zélf. Vorig jaar eindigde Kopecky al knap als tweede in de PWZ Zuidenveldtour, won hij de Omloop van de Braakman, finishte hij als derde in een rit in de ZLM Tour en werd hij ook derde in Parijs-Tours voor beloften. Dit jaar heeft Kopecky nog maar eens een stap in zijn ontwikkeling gezet, als we Tour de Tietema-Unibet mogen geloven.

Naast Kopecky huisvest het team met Martijn Budding de nummer vijf van anderhalf jaar geleden en met Joren Bloem een van de revelaties van afgelopen seizoen. De tijd dat Bloem een grote zege gaat boeken, lijkt aangebroken te zijn. Is het niet in de Ster van Zwolle, dan misschien wel in de Ronde van Drenthe een week later. Vorig jaar werd hij daar nog vijfde.

Dan naar Jumbo-Visma Development Team. Een echte, echte sprinter ontbreekt in de ploeg, maar op papier zijn Loe van Belle en Lars Boven de afmakers in dit soort type wedstrijden. Jumbo-Visma zal met en voor hen de koers hard willen maken. Met ook Owen Geleijn en de sterke Noren Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes in het team is de verwachting dat het collectief van ploegleider Sierk-Jan de Haan toch ergens iets gaat proberen. Maar wie gaat het dan afmaken, als er rappere mannen meezijn?

Het Duitse team Lotto-Kern Haus zal hier ook met torenhoge ambities aan de start staan. De nog steeds pas 20-jarige Tim Torn Teutenberg is een absolute spurtbom en gooide zich vorig jaar al tussen de sprinterstop in de Deutschland Tour. Met een 26ste plaats in Le Samyn is Teutenberg daarnaast al goed aan dit seizoen begonnen en ook op de baan was hij al succesvol dit jaar.

Namens andere Nederlandse conti-ploegen zijn Victor Broex (Metec-Solarwatt), Matthijs Büchli (BEAT) en Rick Ottema (Allinq) gevaarlijk. Broex kende vooral een heel goed 2021, met een tiende stek in de Ronde van Drenthe en een elfde plek in de Ster van Zwolle, Büchli hoopt dit jaar nu ook als wegrenner te gaan renderen. Als hij inmiddels de nodige inhoud heeft gekweekt, is hij de allersnelste renner hier aan het vertrek.

Andere renners om op te letten zijn: Jesper Rasch (ABLOC CT), Lars Rouffaer (Allinq), Tim Marsman, Lars Hohmann (Metec-Solarwatt), Tobias Aagard Hansen (Leopard TOGT) en Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tomas Kopecky

*** Coen Vermeltfoort, Joren Bloem

** Thimo Willems, Loe van Belle, Martijn Budding

* Tim Torn Teutenberg, Rick Ottema, Victor Broex, Matthijs Büchli

Weer en TV

Het wordt aanstaande zaterdag prima weer in Zwolle. De zon breekt overdag door en de temperatuur ligt rond de acht graden Celcius. De wind komt met windkracht 2 uit het zuiden. Net als voorgaande jaren wordt de koers op de online kanalen van Eurosport (vanaf 14.15 uur) en op regionale zender RTV Oost (vanaf 14.15 uur) uitgezonden.