Youri IJnsen • vrijdag 8 september 2023 om 09:42

Tour de Tietema-Unibet shopt voormalig triatleet weg uit Noorwegen

Een derde aanwinst voor TDT-Unibet voor het komende seizoen. Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel hebben namelijk een profcontract aangeboden aan Cedric Bakke Christophersen. De 21-jarige Noorse belofte is daar gretig op ingegaan en zal als neoprof minimaal twee seizoenen uitkomen voor het aspirant Nederlandse profteam. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan WielerFlits.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport.

Wie de uitslagenkaart van Chrisophersen erbij pakt, ziet dat hij pas sinds 2021 resultaten rijdt. Dat zijn er – net als in 2022, overigens – bovendien niet heel veel en uitsluitend wedstrijden in Noorwegen. Dat komt omdat de Noor (die in december zijn 22ste verjaardag viert) zich pas sinds dit jaar helemaal op het wielrennen heeft gestort.

Hij komt namelijk uit de triatlon en rijdt pas dit jaar een volledig wielerseizoen. Dat doet hij bij de vermaarde Noorse Continental-ploeg Coop-Repsol. Mensen in zijn omgeving beschrijven hem als een enorm aardige jongen met superveel talent.

Diezelfde insiders roemen zowel zijn fysieke en mentale capaciteiten. Ze zien een mooie toekomst voor hem tegemoet als klimmer. De resultaten die hij dit jaar behaalde, onderstrepen dat zonder meer. Hij won in Griekenland meteen een rit in zijn eerste UCI-koers van het jaar, waar hij tweede werd in het eindklassement. Daarna werd hij vijftiende in de Ronde van Rhodos.

Christophersen deed er een achtste plaats in de Sundvolden GP bij, een vierde plek in de Vredeskoers voor beloften, een zevende stek in de Tour of Qinghai Lake en vorige maand een tiende plaats in de Arctic Race of Norway. Bij TDT-Unibet krijgt hij alle kansen om verder te groeien als ronderenner.

YouTube

Christophersen heeft overigens een bijzonder raakvlak met TDT-Unibet. Het Noorse talent heeft ook een eigen YouTube-account, met bijna zesduizend abonnees. Hij behandelt er onder meer video’s over verschillende trainingen en behind the scenes-content. Omdat het bij Tour de Tietema vooral draait om het verhaal, kent deze voormalig triatleet ook die klappen van de zweep.

Overigens was het Nederlandse team in onderhandeling met nog een Noor. Martin Tjøtta is bezig aan een sterk seizoen in het Franse circuit. Daardoor haalt Arkéa-B&B Hotels hem naar de WorldTour.

Rory Townsend en Jack Rootkin-Gray

De ploeg sprak overigens ook met Rory Townsend van de Nieuw-Zeelandse profploeg Bolton Equities Black Spoke. De snelle 28-jarige renner uit Ierland verloor in juni zijn nationale titel op de weg aan Ben Healy, maar we kennen hem vooral als een renner die korte uitslagen verzamelt in Nederlandse en Belgische semiklassiekers.

Townsend won dit seizoen La Roue Tourangelle in Frankrijk voor onder meer Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn. De Ier werd verder zesde in de Circuit de Wallonie en vijfde in zowel de gravelkoers Rutland-Melton Classic en afgelopen maand in de Druivekoers in Overijse.

De mannen van Tour de Tietema kregen echter een ‘nee’ te horen van de Ier. Dat geldt ook voor Jack Rootkin-Gray. De 20-jarige Britse belofte is bezig aan een sterk seizoen namens het Continental-team Saint Piran. De jongeling werd onder meer vierde in Olympia’s Tour, derde in de Sundvolden GP, hij won daarna de Ringerike GP en de lastige, heuvelachtige slotrit in de Vredeskoers U23.

In Kreiz Breizh veroverde hij door een tweede plek in de voorlaatste etappe de leiderstrui, maar verloor hij die een dag later aan Hartthijs de Vries. Rootkin-Gray bekroonde zijn seizoen op het WK in Glasgow. In de sprint voor zilver eindigde hij bij de beloften als vierde.

