Youri IJnsen • donderdag 12 oktober 2023 om 16:50

Tour de Tietema-Unibet pikt Fransman op bij Intermarché-Circus-Wanty U23

TDT-Unibet blijft de laatste dagen maar strooien met nieuwe aanwinsten. De volgende in de rij is Axel Huens. De 22-jarige Fransman komt over van Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. Het is al de negende aanwinst voor het Nederlandse aspirant-ProTeam.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Huens was in zijn eerste drie jaren als belofte geen hoogvlieger, maar dankzij de begeleiding van de Waalse opleidingsstructuur brak hij dit jaar door in het U23-circuit. Zo werd hij onder meer tweede in Brussel-Opwijk (U23 Road Series), vijfde in Gent-Wevelgem U23, vijftiende in Parijs-Roubaix U23, vijfde in de Hel van Voerendaal (U23 Road Series) en afgelopen weekend nog vierde in Parijs-Tours U23.

Op het Frans beloftenkampioenschap loodste hij ploegmaat Alexy Faure-Prost naar de titel, terwijl Huens zelf het brons veroverde. Maar ook tijdens lagere UCI-koersen zette de Franse klassiekerspecialist in spe mooie resultaten neer. Denk aan een zesde plek in de Dorpenomloop Rucphen, een tiende plek in de Tour du Loir et Cher, een vijfde plaats in de Memorial Philippe Van Coningsloo en een derde stek in de GP de la Somme.

Met de komst van Huens krijgt TDT-Unibet steeds meer vorm. Van de huidige ploeg blijven acht renners. Harry Tanfield, Wouter Toussaint, Yentl Vandevelde en Bas Tietema (die wel aanblijft als ploegleider) rijden er volgend jaar niet meer. Daartegenover staat de komst van liefst negen nieuwkomers, waaronder Owen Geleijn en Jelle Johannink. Naar verwachting volgen er nog drie of vier nieuwe namen.

Volgende week maakt de UCI bekend of TDT-Unibet een ProTeam-licentie krijgt.

TDT-UNIBET 2024

