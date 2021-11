Tour de l’Avenir-winnaar Johannesssen wint Noors kampioenschap veldrijden

Tobias Halland Johannessen kan meer dan alleen hard een berg oprijden. De winnaar van de Tour de l’Avenir 2021 kroonde zich vanmiddag in Varatun tot Noors kampioen veldrijden.

De 22-jarige Johannessen van Uno-X bleef na meer dan een uur crossen leeftijdsgenoten Mats Tubaas Glende (+25 seconden) en Knut Rohme (+37 seconden) ruim voor.

Johannessen kruipt wel vaker op de veldritfiets. Zo was hij in 2018 ook al de nationale crosskampioen bij de elite en deed hij ook al een keer mee aan het EK en WK veldrijden voor beloften. In Den Bosch werd hij in 2018 18de op het EK en in Bogense in 2017 23ste op het WK.

Bij de vrouwen was het Mie Bjørndal Ottestad die met de kampioenstrui aan de haal ging. Zij bleef Susanne Andersen met bijna anderhalve minuut voorsprong voor.