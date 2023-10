zondag 1 oktober 2023 om 09:57

Tour de l’Avenir-winnaar Isaac Del Toro voor drie jaar naar UAE Emirates

Isaac del Toro gaat volgend jaar zijn debuut maken in de WorldTour. De Mexicaanse winnaar van de Tour de l’Avenir heeft een driejarig contract getekend bij UAE Emirates.

De nog maar 19-jarige Del Toro verraste velen in de wielerwereld door in de slotrit van de Ronde van de Toekomst de eindoverwinning te pakken. In een zware bergrit over de Col de l’Iseran wist hij klassementsleider Matthew Riccitello te kraken en bleek een tweede plaats in de daguitslag genoeg om het eindklassement te winnen in de prestigieuze beloftenkoers. Eerder die ronde won hij ook al op de Col de la Loze.

Niet alleen in de Tour de l’Avenir viel Del Toro, die ook een verleden heeft op de mountainbike en in het veldrijden, op. Hij werd ook vierde in de Giro Valle d’Aosta, tiende in de Vredeskoers (allebei wedstrijden voor beloften) en eindigde tussen de profs als tiende in de Sibiu Tour.

De interesse in het Mexicaanse klimtalent was al erg groot voor zijn Tour de l’Avenir-zege. Zo had onder meer het ambitieuze Tour de Tietema-Unibet al gesproken met Del Toro, evenals Caja Rural-Seguros RGA. Maar nu lijft UAE Emirates hem daadwerkelijk in, met een contract dat loopt tot en met 2026.

Del Toro noemt het een eer dat hij bij UAE Emirates mag rijden. “Ik voel mij heel trots”, geeft hij aan. “Het is ongelooflijk om te beschrijven en zal altijd mijn best doen. Ik moet nog veel leren en heb veel zin om mij hier te ontwikkelen binnen de ploeg. Dit is iets waar ik altijd van gedroomd heb en ik ben benieuwd wat de toekomst brengt.”

Vanuit UAE Emirates zijn ze ook erg blij met de komst van Del Toro. “We zijn een heel internationale ploeg en zijn trots dat Isaac de eerste Mexicaan is in onze geschiedenis. Hij is een jong en veelbelovend talent, en we kijken ernaar uit om hem te zien ontwikkelen als renner en als mens.”