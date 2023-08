maandag 28 augustus 2023 om 15:59

Tour de Tietema-Unibet had concrete interesse in Isaac Del Toro

Isaac Del Toro stond voor zijn eindzege in de Tour de l’Avenir al op de radar bij Tour de Tietema-Unibet. De ploeg van Bas Tietema voerde zelfs al gesprekken met de 19-jarige Mexicaan.

Tour de Tietema-Unibet scoutte Del Toro in de Sibiu Tour, waar de Nederlandse continentale formatie zelf ook aan de start stond. Del Toro eindigde er als tiende in het eindklassement en werd ook achtste in de derde rit met aankomst bergop. Del Toro zou daarna ook opvallen in de Giro della Valle d’Aosta, waar hij als derde eindigde in het eindklassement.

Volgens Lantern Rouge zou de Tour de l’Avenir-winnaar ook hebben gesproken met Caja Rural, maar lijkt UAE Team Emirates nu op pole-position te liggen om de Mexicaan in te lijven. Tietema reageerde op Twitter al op de interesse van zijn ploeg in Del Toro: “We hadden hem inderdaad op de radar staan, maar het is natuurlijk erg begrijpelijk als hij nu voor een WorldTour-team kiest.”