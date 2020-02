Tour de la Provence denkt aan uitbreiding maandag 17 februari 2020 om 14:55

De Tour de la Provence overweegt om de rittenkoers in de toekomst uit te breiden. Organisator Pierre-Maurice Courtade, die afgelopen week Nairo Quintana de vijfde editie zag winnen, denkt er ook aan om andere departementen erbij te betrekken. “Maar het budget dat daarvoor nodig is, hebben we momenteel niet”, zegt hij tegen DirectVélo.

“We zullen stappen moeten maken. Wat ons betreft moeten we ook gaan kijken naar andere regio’s”, vertelt Courtade. “Het uitbreiden van de wedstrijd is niet makkelijk, omdat het ook een aanzienlijk budget vraagt. Het kan alleen als we steun krijgen.”

Plek op de kalender

De rittenkoers begon als een driedaagse en is ondertussen gegroeid naar een vierdaagse wedstrijd. “Ik denk dat het prima is om nog een of twee dagen toe te voegen”, zegt de organisator. Wel moet dan gekeken worden welke plek op de kalender dan ingenomen wordt, om niet te concurreren met andere Franse wedstrijden, zoals de Ster van Bessèges.

Ook de aankomst op Chalet Reynard, halverwege de Mont Ventoux, is goed bevallen. “We kunnen eigenlijk niet langer zeggen dat we een Tour de la Provence kunnen doen zonder de Ventoux. Als grootste wedstrijd van het zuiden van Frankrijk en de vierde grootste rittenkoers van het land, is het belangrijk om de mythe van de Reus van de Provence in onze ronde te hebben. We zullen er nog regelmatig terugkeren.”